2018-12-27T09:18:38+03:00
Общество

Москвичам пообещали снег и легкий мороз

Синоптики рассказали о погоде в четверг, 27 декабря
Ася РОМАНЧУК
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В столице будет идти снегВ столице будет идти снегФото: Михаил ФРОЛОВ
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Четверг снова будет засыпать столичный регион снегом. Синоптики рассказали, что погода сегодня будет морозная и ожидаются осадки. Температура воздуха опустится до – 9 градусов, весь день будет идти легкий снег.

«Погода будет определяться тыловой частью уходящего циклона, погода будет без катаклизмов, все достаточно спокойно, облачно с неустойчивыми прояснениями. Местами возможен слабый снег. Температура в Москве минус 7 - минус 9 градусов, в Подмосковье минус 6 - минус 11 градусов», - сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».

На дорогах автомобилистов ждут пробки. К заторам москвичи уже почти привыкли, проблемы с пробками появились во второй половине декабря. Тем, кто предпочитает добираться за рулем, придется постоять в пробках. В предновогодней суете количество машин существенно увеличилось на дорогах.

18 декабря столица замерда в десятибалльных пробках. На дорогу автоомбилисты тратии по 3-4 часа.

Что касается самочувствия, то метеозависимые люди будут чувствовать себя нормально. Атмосферное давление будет на уровне 743 мм рт ст, а ветер дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

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