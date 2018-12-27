2018-12-27T12:05:56+03:00
Москва

МЦК изменит график работы с 29 декабря по 8 января

В праздники поезда будут ходить по расписанию выходного дня
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В новогодние праздники МЦК изменит график движения поездовВ новогодние праздники МЦК изменит график движения поездовФото: Михаил ФРОЛОВ
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В период новогодних праздников график работы Московского центрального кольца (МЦК) изменится. 29 декабря «Ласточки» будут курсировать по расписанию рабочего дня, а вот в начиная с 30 декабря и до 8 января поезда будут ходить по графику выходного дня.

Отмечается, что в праздничные дни в период с 12:30 до 18:00 время ожидания поезда будет составлять не более пяти минут. В вот в утренние и вечерние часы интервал будет увеличиваться до десяти минут, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на пресс-службу МЖД

Кроме того, в организации напомнили, что в новогоднюю ночь МЦК будет работать без перерыва. Это сделано для удобства москвичей и гостей города, которые планируют встречать праздник не дома.

«Это позволит пассажирам в новогоднюю ночь передвигаться по городу на «Ласточках». В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы продлен на один час – до 2 часов ночи», – приводит сообщение пресс-службы РИАМО.

С 9 января поезда на МЦК начнут курсировать по привычному графику.

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