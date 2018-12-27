В столице признали культурным наследием особняк Максима Геппенера

27 Дек. 16:22 2018-12-27T16:22:20+03:00

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В столице в реестр объектов культурного наследия регионального значения внесен архитектурный ансамбль из особняка и флигеля, построенных архитектором Максимом Геппенером для своей семьи в конце XIXвека.

Новый памятник находится в переулке Чернышевского, д. 8, строения 1 и 2. Эти здания были построены знаменитым архитектором Максимом (в некоторых источниках - Вильгельм-Эдуард Максимилиан или Максимилиан) Геппенером предположительно в середине 90-х годовXIXвека.

- Заслуги Максима Карловича перед Москвой трудно переоценить, он работал в столице в годы, когда активно закладывалась система коммунального хозяйства, - сказал Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы. - Речь о конце 1880-х - начале 1890-х годов, когда городским головой был Николай Александрович Алексеев. Тогда в городе появилась канализация, был модернизирован водопровод, шло активное строительство училищ, приютов, доходных домов. Для себя архитектор построил небольшой деревянный дом и каменный служебный флигель в районе 2-го Мариинского переулка, который в 1922 году переименовали в честь писателя Николая Чернышевского.

Кроме мемориальной ценности, это двухэтажное деревянное здание на каменном подвале неплохо сохранило объемно-пространственную композицию, оформление фасадов, а также многие элементы изначальной отделки конца XIXвека, включая карнизы, розетки и лепнину. Важная часть ансамбля - каменный флигель - также хорошо сохранилось. Во многом оно ценно именно тем, что в 1970-е годы переулок реконструировался и большинство зданий здесь не уцелело. Особняку и флигелю Геппенера повезло. В 1920-е годы здания вероятнее всего сдавались под конторы и торговые площади, а позднее были приспособлены под коммунальные квартиры.

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