На ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» открылась фотовыставка «Москва. Зима»

27 Дек. 16:42 2018-12-27T16:42:20+03:00

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Лучшие зимние виды Москвы на 12 больших лайтбоксах можно увидеть на выставке «Москва. Зима» в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

- «Москва. Зима» - вторая выставка в рамках большого выставочного проекта «Москва: 4 сезона», который будет проводиться в павильоне «Макет Москвы» в 2018 - 2019 годах, - сказал Сергей Левкин. - Работы лучших фотографов, показывающие наш любимый город с разных, в том числе и необычных ракурсов, будут экспонироваться в выставочном холле при входе в павильон.

По его словам, первая выставка «Москва. Осень» состоялась в конце ноября. Новая, зимняя, выставка продлится до начала марта.

- Мэр Москвы Сергей Собянин поручил сделать «Макет Москвы» одной из точек притяжения на ВДНХ и уже можно говорить о том, что с этой задачей удалось справиться, - отметил глава Департамента. - Более того, павильон становится общегородским туристическим объектом и многие региональные компании специально организовывают на него туры. Всего с момента открытия в октябре 2017 года павильон посетило уже более 220 тысяч человек.

Сейчас посетители павильона «Макет Москвы» могут увидеть в начале каждого часа по очереди четыре светотехнических шоу - «Мегаполис Москва», «Времена года», «Архитектурные стили Москвы» и «История Москвы».

На макете площадью 368 квадратных метров представлено 20 тысяч миниатюрных зданий исторического центра столицы, включая Кремль и другие достопримечательности. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке - территорией завода «Серп и молот», на юго-западе - Московским дворцом молодежи, а на западе - Белорусским вокзалом.

Масштаб модели - 1:400. Ее главные особенности - точная детализация и рельефность. Куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно. Строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки. При этом общая длина проводов превышает 20 километров. Все 16 тысяч элементов на макете подключены к индивидуальной подсветке, которая может регулироваться по яркости. Теплым желтым светом подсвечены жилые дома, холодным - административные здания, синим - мосты, зеленым - парки и скверы. При этом 1200 отдельных лампочек составляют интерактивную полноцветную систему освещения макета с суммарной мощность 5500 Вт.

Экспозицию павильона «Макет Москвы» создавали шесть лет. Полностью завершить работу над макетом планируется до 2020 года. Площадь арт-объекта составит 925 квадратных метров.

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