Погода в Москве 28 декабря: на улице -10, на дорогах гололед

СЕГОДНЯ 08:33 2018-12-28T08:33:51+03:00

Синоптики рассказали о погоде в московском регионе в пятницу

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Погода в Москве 28 декабря будет морозная. Синоптики обещают жителям легкий снег, который будет идти весь день и мороз. Столбик термометра опустится до – 10 градусов.

Солнце баловать жителей столичного региона не будет, но иногда все же покажется, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Москве температура колеблется в пределах – 8… - 10 градусов, а по области чуть холодней: - 8… - 13 градусов.

Ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 3-8 м/с, а атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Водителям стоит быть особо осторожными. На дорогах будет гололед, а значит увеличен риск аварий.

Что касается последних выходных в этом году, то в субботу 29 декабря ожидается до минус 14 мороза, а по области до -17 градусов. Местами в Подмосковье температура опустится до - 22 и будет особенно холодно.