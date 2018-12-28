Около метро «Домодедово» построят новый жилой квартал

СЕГОДНЯ 12:55 2018-12-28T12:55:15+03:00

В нем разместятся жилье, школа и храмовый комплекс

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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в районе Орехово-Борисово Южное в Южном округе Москвы недалеко от станции метро «Домодедовская». Сейчас на этом участке площадью 23,1 гектара находятся общественные и коммунальные сооружения.

- По проекту планировки территории, ограниченной Воронежской улицей, улицей Генерала Белова, Ясеневой улицей и Каширским шоссе, планируется строительство жилья, поликлиники на 750 посещений в смену, храмового комплекса, - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - Здесь появятся многофункциональный культурный центр и центр социального обслуживания, а также по соседству учебный корпус общеобразовательной организации на 350 мест.

Кроме того, реконструируют существующие административные здания, торговый центр, построят гаражи, проведут капитальный ремонт с реконструкцией в школе № 600 (ул. Хавская, д. 5) и дошкольного отделения школы № 1636 «Ника» (ул. Генерала Белова, д. 55, корп. 2). В новом жилом квартале планируют улучшить транспортное обслуживание, проведут благоустройство и озеленение. Проект будут выполнять в два этапа за счет инвестора и частично по социальным зданиям за счет городского бюджета.

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