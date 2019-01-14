Уменьшенные дорожные знаки появятся еще на 37 московских улицах

СЕГОДНЯ 13:13 2019-01-14T13:13:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве на 37 улицах планируется установить уменьшенные дорожные знаки. Они предназначены улучшить внешний облик центра города, при этом они хорошо видны всем участникам движения.

Сообщается, что миниатюрные указатели можно будет увидеть на Арбате и Композиторской улице, в Гагаринском, Староконюшенном, Чистом переулках и других. При этом ранее такие уменьшенные знаки появились на Большой Никитской и Малой Никитской улицах, в Брюсове, Гранатном и Скарятинском переулках. Их установили в рамках эксперимента, чтобы убедиться, что они будут удобны как автовладельцам, так и пешеходам.

Новые знаки имеют размеры 400 на 400 или 500 на 500 миллиметров вместо привычных 700 на 700 миллиметров, пишет РИАМО.

Добавим, что снятые знаки, вместо которых установят миниатюрные аналоги, будут использованы на широких улицах и автомагистралях, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.