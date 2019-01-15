Более 50 проблемных участков на дорогах устранят в Москве

СЕГОДНЯ 17:04 2019-01-15T17:04:45+03:00

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Более 50 проблемных участков планируется устранить на столичных дорогах в 2019 году. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, такая инициатива поможет перераспределить поток автомобилей в утреннее и в вечернее время, когда заполняемость дорог резко повышается, и улучшит пропускную способность магистралей.

«В 2018 году столичный ЦОДД переразметил 50 проблемных участков на важных магистралях города, в 2019 году мы планируем взять в работу еще более 50 участков. Эта программа направлена на ликвидацию узких мест, благодаря реализации которой транспорт может свободно выезжать по вечерам из Москвы», – рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов в интервью ТАСС.

Как отметил Максим Лискутов, два года назад благодаря переразметке участки нескольких магистралей разгрузилась почти на треть.