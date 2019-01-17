В Москве появились места, где на лыжах можно покататься бесплатно

СЕГОДНЯ 20:20 2019-01-17T20:20:08+03:00

Платить не придется даже за подъемники

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В столице можно покататься на лыжах бесплатно на склонах спортивных комплексов «Куркино», «Севастопольский проспект» и «Ново-Переделкино», входящие в «Русскую горнолыжную школу - Столица» Департамента спорта и туризма города Москвы. «Аттракцион невиданной щедрости» продлится до 5 февраля.

- Мы работаем бесплатно. Платить ни за что не нужно. Правда, приходить нужно со своими лыжами. Пока пункты проката не открыты, - рассказали в «Русской горнолыжной школе — Столица».

- И даже за подъемники платить не нужно? - уточняю.

- Нет. До 5 февраля они работают бесплатно. Но, возможно, с 5 февраля все же введут плату. Тогда же могут открыть прокаты лыж, ботинок и палок. А также могут открыть кафе с теплыми напитками и едой.

В «Куркино» находится два склона среднего уровня, в вечернее время они подсвечиваются. В «Ново-Переделкино» два склона средней сложности, есть бесплатная парковка, теплая раздевалка с туалетом и автоматами кофе. На базе «Севастопольский проспект» можно покататься на двух трассах.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

- «Ново-Переделкино» (понедельник — нет катаний, вторник-пятница — 20.00-22.00, суббота — 16.00-21.00, воскресенье — 14.00-20.00),

- «Куркино» (понедельник-пятница — 20.30-22.00, cуббота — 11.00-22.00, воскресенье — 18.00-22.00),

- «Севастопольский проспект» (понедельник — нет катаний, вторник, четверг — 11.00-14.00, cреда и пятница - нет катаний, cуббота и воскресенье — 16.00-20.00).