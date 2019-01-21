Москвичам посоветовали переждать сильный снегопад в помещениях

СЕГОДНЯ 16:58 2019-01-21T17:08:12+03:00

В МЧС рекомендовали не выходить на улицу без лишней необходимости

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Столицу накроет мощный снегопад. Порывы с=ветра будут достаточно сильными, так что лучше переждать непогоду в помещениях.

В ГУ МЧС России по Москве предупредили, что пешеходам стоит оставаться в зданиях, а если непогода застала на улице, то нужно держаться подальше от шатких рекламных конструкций и не укрываться под деревьями. Автомобилистов этот совет тоже касается, парковать машины под неустойчивыми конструкциями не стоит, они могут упасть.

Снегопад принесет немало проблем тем, кто за рулем. На дорогах образуются сильные пробки, а в аэропортах возможны задержки рейсов.

Синоптики прогнозируют, что наступившая рабочая неделя будет аномально холодной, сообщает «Утро.ру».Температура воздуха в течение недели в Москве может опускаться до -15 °C днем и до -20 °C – ночью..

Настоящие Крещенские морозы захватят не только столицу, но и всю центральную часть страны. Столбик термометра будет опускаться до - 30 градусов, а сильный ветер сделает мороз обжигающим.