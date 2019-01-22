Энергетики Москвы сообщили о полной готовности к морозам

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-22T13:46:16+03:00

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Энергетический комплекс Москвы подготовлен к морозам. Кроме того, бесперебойное энерго-, водо- и теплоснабжение находится под особым контролем городских служб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Чиновник рассказал, что для обеспечения бесперебойной работы объектов в городе созданы и поддерживаются запасы резервного топлива, которые превышают нормативы, предусмотренные на 1 февраля 2019 года и могут быть использованы в экстренных ситуациях.

«Аварийно-диспетчерские службы города укомплектованы обученным персоналом, средствами связи, техникой и необходимым аварийным запасом материалов и оборудования, используемого для предупреждения нештатных ситуаций», - цитирует Бирюкова РИАМО.

Добавим, что накануне в МОЭК сообщили, что готовы к увеличению подучи тепла из-за морозов. В компании пообещали обеспечить всех теплом и горячей водой, пишет сетевое издание m24.ru.