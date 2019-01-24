Посетителей эвакуировали из подмосковного ТЦ из-за образовавшейся трещины
В гипермаркете «Глобус» в подмосковном Щелково срочно были эвакуированы все посетители и сотрудники магазина. Причина остановки работы магазина – огромная трещина, которая образовалась на полу здания.
В целях безопасности всех попросили покинуть здание, а на место вызвали сотрудников МЧС.
- Трещина длиной около 10 метров образовалась в полу торгового зала. Ее толщина — от 0,5 до одного сантиметра. Угрозы разрушения никакой нет, — рассказали телеканалу «360» в пресс-службе МЧС Московской области.
Сейчас здание не эксплуатируется, эксперты на месте решают, что стало причиной разлома конструкции и возможно ли устранить последствия.
Сайт kp.ru рассказывал, что в центре Санкт-Петербурга на улице Александра Невского глубокая трещина изуродовала дом 1898 года постройки. Раскол появился на стенах дома (фасадной и выходящей во двор) пару месяцев назад. Поначалу это была небольшая трещина, но постепенно она разрастается, на тротуар уже летят куски штукатурки. Кроме того, трещины поползли и в квартирах жильцов.