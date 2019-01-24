Посетителей эвакуировали из подмосковного ТЦ из-за образовавшейся трещины

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-24T12:42:21+03:00

В ТЦ в городе Щелково посетителей эвакуировали из ТЦ из-за образовавшейся трещины в полу здания

В МЧС подтвердили, что ширина разлома от 0,5 до 1 сантиметра

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В гипермаркете «Глобус» в подмосковном Щелково срочно были эвакуированы все посетители и сотрудники магазина. Причина остановки работы магазина – огромная трещина, которая образовалась на полу здания.

В целях безопасности всех попросили покинуть здание, а на место вызвали сотрудников МЧС.

- Трещина длиной около 10 метров образовалась в полу торгового зала. Ее толщина — от 0,5 до одного сантиметра. Угрозы разрушения никакой нет, — рассказали телеканалу «360» в пресс-службе МЧС Московской области.

Сейчас здание не эксплуатируется, эксперты на месте решают, что стало причиной разлома конструкции и возможно ли устранить последствия.

Сайт kp.ru рассказывал, что в центре Санкт-Петербурга на улице Александра Невского глубокая трещина изуродовала дом 1898 года постройки. Раскол появился на стенах дома (фасадной и выходящей во двор) пару месяцев назад. Поначалу это была небольшая трещина, но постепенно она разрастается, на тротуар уже летят куски штукатурки. Кроме того, трещины поползли и в квартирах жильцов.