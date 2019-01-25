Московское метро продлят до аэропорта Внуково

СЕГОДНЯ 12:31 2019-01-25T12:31:05+03:00

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Солнцевскую линию Московского метрополитена планируют продлить до аэропорта Внуково. Новый участок ветки составит пять километров, на нем будут расположены две станции - «Пыхтино» и «Внуково».

Сообщается, что проект строительства нового участка желтой ветки уже получил одобрение градостроительной комиссии под руководством мэра Сергея Собянина. Предположительно, две новые станции заработают уже в 2022 году.

Стоит отметить, что станция «Пыхтино» будет открыта в районе одноименной деревни. А вот «Внуково» расположат максимально близко к воздушной гавани. Вход на станцию сделают в районе парковки аэропорта, пишет сайт телеканала «Звезда».

Согласно проекту, станция «Внуково» будет максимально интегрирована с уже существующей пассажирской инфраструктурой аэропорта. Ожидается, что новый участок Солнцевской линии разгрузит пассажиропоток в районах вдоль Боровского и Киевского шоссе, и улучшит качество обслуживания, передает сайт «Свободная пресса» со ссылкой на mos.ru.