С начала года более 10 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья

СЕГОДНЯ 17:16 2019-01-25T17:16:45+03:00

В поисках потерявшихся приняли участие как спасатели, так и волонтеры

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С начала 2019 года сотрудники поисково-спасательных подразделений вывели из лесов Подмосковья 11 человек, в том числе пятерых детей. Поисковые работы были проведены оперативно. В результате, никто из заблудившихся не получил никаких травм или обморожений. Об этом рассказал вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов.

Как правило, в холодное время года в лесу теряются любители активного отдыха и зимних видов спорта. Во время лыжных прогулок или поездок на снегоходе люди могут потерять ориентир, после чего выбраться из леса самостоятельно становится очень сложно.

В поисковых операциях в регионе принимают участие профессиональные спасатели, добровольцы и волонтеры. При необходимости в поисках может быть задействована авиация, в том числе и беспилотная, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что в связи с установившимися сильными морозами специалисты рекомендуют воздержаться от длительных прогулок по лесу, передает телеканал «360».