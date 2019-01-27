Прогноз погоды в Москве на 27-30 января 2019: к среде синоптики обещают потепление до +2 градусов

СЕГОДНЯ 15:34 2019-01-27T15:34:01+03:00

В первые дни недели слабый снег будет идти только местами

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Снегопад, выпавший на Москву и Подмосковье за минувшие выходные, побил сразу несколько рекордов. Тем временем специалисты рассказали, как метеорологические события будут развиваться в ближайшие дни.

- Днем в понедельник небольшие снегопады будут идти только местами, ветер - несильный , от 3 до 8 метров секунду, - рассказал «КП» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. - Температура воздуха повысится примерно до -2-4 градусов.

Во вторник слабый и кратковременный снег ожидается только в некоторых районах столичного региона. Ночью синоптики обещают -3-5, а днем - даже до 0 градусов.

- А вот уже в среду и четверг начнется легкая оттепель, - продолжает Михаил Леус.

Днем воздух прогреется до 0+2, по ночам ртутный столбик будет курсировать где-то в пределах -2-4. На дорогах возникнет гололедица. Поэтому водителям специалисты рекомендуют водить поаккуратней.

Правда, потепление будет недолгим. К концу недели температура снова понизится на 3-4 градуса. Местами снег.