2019-01-29T16:08:43+03:00
Происшествия

Москвича поймали на улице с арсеналом оружия

У жителя Лобни нашли боевые патроны
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
У жителя Лобни нашли боевые патроныУ жителя Лобни нашли боевые патроныФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Полицейские нашли целый арсенал оружия у жителя Лобни. Мужчину остановили на улице для проверки документов и оказалось, что он прячет патроны.

Мужчину заметили на улице Маяковского. Попросили показать документы, а заодно и продемонстрировать содержимое личных вещей. В итоге при личном досмотре у 46-летнего жителя Московской области нашлось семь патронов калибром 9 миллиметров.

По данному факту завели дело о незаконном хранении боеприпасов. Мужчину оставили под подпиской о невыезде, сообщает сайт «Дни.ру».

В конце 2018 года арсенал с оружием обнаружили рабочие, проводившие реставрацию старинного особняка в центре Москвы. Во время работ на улице Остоженка бригада случайно обнаружила тайник, в котором хранились боеприпасы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Подмосковье неизвестный сбил пешехода и скрылся
На трассе в Подмосковье перевернулся грузовик
Москвичей попросили не садиться за руль из-за уборки снега
Прогноз погоды в Москве на 27-30 января 2019: к среде синоптики обещают потепление до +2 градусов
С начала года более 10 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья
Почти 2,4 млн столичных студентов получили карту москвича
Московское метро продлят до аэропорта Внуково
В Москве на съезде с ТТК перевернулся грузовик
В Подмосковье установят видеокамеры, способные распознавать лица
В Москве ввели 11 новых объектов здравоохранения в 2018 году
Посетителей эвакуировали из подмосковного ТЦ из-за образовавшейся трещины
В Шереметьево пресекли попытку ввоза валюты из Гонконга
Жители Подмосковья стали чаще болеть корью
Москвичам посоветовали согреваться какао вместо алкоголя
В Москве сократилось количество нарушителей при парковке
В День святого Валентина поженятся почти 300 московских пар
Охранника магазина Fix Price обвинили в избиении двух подростков