Москвича поймали на улице с арсеналом оружия

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-29T16:08:43+03:00

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Полицейские нашли целый арсенал оружия у жителя Лобни. Мужчину остановили на улице для проверки документов и оказалось, что он прячет патроны.

Мужчину заметили на улице Маяковского. Попросили показать документы, а заодно и продемонстрировать содержимое личных вещей. В итоге при личном досмотре у 46-летнего жителя Московской области нашлось семь патронов калибром 9 миллиметров.

По данному факту завели дело о незаконном хранении боеприпасов. Мужчину оставили под подпиской о невыезде, сообщает сайт «Дни.ру».

В конце 2018 года арсенал с оружием обнаружили рабочие, проводившие реставрацию старинного особняка в центре Москвы. Во время работ на улице Остоженка бригада случайно обнаружила тайник, в котором хранились боеприпасы.