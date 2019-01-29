Москвича поймали на улице с арсеналом оружия
Полицейские нашли целый арсенал оружия у жителя Лобни. Мужчину остановили на улице для проверки документов и оказалось, что он прячет патроны.
Мужчину заметили на улице Маяковского. Попросили показать документы, а заодно и продемонстрировать содержимое личных вещей. В итоге при личном досмотре у 46-летнего жителя Московской области нашлось семь патронов калибром 9 миллиметров.
По данному факту завели дело о незаконном хранении боеприпасов. Мужчину оставили под подпиской о невыезде, сообщает сайт «Дни.ру».
В конце 2018 года арсенал с оружием обнаружили рабочие, проводившие реставрацию старинного особняка в центре Москвы. Во время работ на улице Остоженка бригада случайно обнаружила тайник, в котором хранились боеприпасы.