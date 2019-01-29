2019-01-29T16:12:40+03:00
Происшествия

В Подмосковье неизвестный сбил пешехода и скрылся

Пострадавший с различными травмами был госпитализирован
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В МО иномарка сбила пешехода и скрылась с места ДТПВ МО иномарка сбила пешехода и скрылась с места ДТПФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Во вторник, 29 января, неизвестный автомобилист сбил человека в Подмосковье. При этом автолюбитель не остановился помочь пострадавшему или хотя бы узнать о его состоянии, а скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в Раменском районе Московской области.

В областном управлении полиции сообщили, что пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода недалеко рядом с деревней Никулино. Проезжающий автомобиль марки Renault то ли не заметил мужчину, то ли не успел среагировать, и совершил наезд на него.

В результате, владелец иномарки скрылся с места событий. Пострадавший был госпитализирован с места происшествия. У него диагностировали различные травмы, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

Подробностей о состоянии сбитого пешехода не поступало. В настоящее время сотрудники полиции занимаются розыском водителя, который совершил наезд, передает «Федеральное агентство новостей».

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