В Подмосковье неизвестный сбил пешехода и скрылся
Во вторник, 29 января, неизвестный автомобилист сбил человека в Подмосковье. При этом автолюбитель не остановился помочь пострадавшему или хотя бы узнать о его состоянии, а скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в Раменском районе Московской области.
В областном управлении полиции сообщили, что пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода недалеко рядом с деревней Никулино. Проезжающий автомобиль марки Renault то ли не заметил мужчину, то ли не успел среагировать, и совершил наезд на него.
В результате, владелец иномарки скрылся с места событий. Пострадавший был госпитализирован с места происшествия. У него диагностировали различные травмы, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».
Подробностей о состоянии сбитого пешехода не поступало. В настоящее время сотрудники полиции занимаются розыском водителя, который совершил наезд, передает «Федеральное агентство новостей».