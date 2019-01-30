2019-01-30T12:24:47+03:00
Происшествия

Появилось видео пожара в Люберцах, где семья спаслась из горящей квартиры

На месте работают пожарные расчеты и скорая помощь [видео]
Татьяна СЫКОВА
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Пожар произошел в квартире многоэтажки.Пожар произошел в квартире многоэтажки.Фото: кадр с видео
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ЧП произошло в подмосковных Люберцах. В среду, 30 января, там загорелась квартира в многоэтажном жилом доме №12 на Октябрьском проспекте. По предварительной информации, квартиру снимала семья трудовых мигрантов из ближнего зарубежья, которые воспитывают дочку в возрасте от 12 до 14 лет.

ЧП произошло на пятом этаже 14-этажного жилого дома. За полчаса квартира буквально выгорела полностью. Свидетели говорят о том, что видели, как жители покидают подъезд. Они вывели на улицу двух взрослых обителей квартиры и маленькую девочку, которая плакала.

На месте работают минимум три пожарные машины, одна из которых оборудована краном. Также по адресу прибыло два реанимобиля. По словам очевидцев, никто не пострадал, во всяком случае из дома никого не выносили на носилках. Медики ведут себя спокойно. Информация по пострадавшим уточняется. Причину пожара установят эксперты.

Пожар в Люберцах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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