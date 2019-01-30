Появилось видео пожара в Люберцах, где семья спаслась из горящей квартиры

СЕГОДНЯ 12:24 2019-01-30T12:24:47+03:00

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ЧП произошло в подмосковных Люберцах. В среду, 30 января, там загорелась квартира в многоэтажном жилом доме №12 на Октябрьском проспекте. По предварительной информации, квартиру снимала семья трудовых мигрантов из ближнего зарубежья, которые воспитывают дочку в возрасте от 12 до 14 лет.

ЧП произошло на пятом этаже 14-этажного жилого дома. За полчаса квартира буквально выгорела полностью. Свидетели говорят о том, что видели, как жители покидают подъезд. Они вывели на улицу двух взрослых обителей квартиры и маленькую девочку, которая плакала.

На месте работают минимум три пожарные машины, одна из которых оборудована краном. Также по адресу прибыло два реанимобиля. По словам очевидцев, никто не пострадал, во всяком случае из дома никого не выносили на носилках. Медики ведут себя спокойно. Информация по пострадавшим уточняется. Причину пожара установят эксперты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/689008" frameborder="0"></iframe> Пожар в Люберцах.

ИСТОЧНИК KP.RU