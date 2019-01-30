2019-01-30T12:54:09+03:00
Москва

Москвичей попросили пересесть на метро из-за непогоды

Автомобилистов призывают отказаться от личного транспорта и быть внимательнее на дорогах
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Москвичей попросили отказаться от личного транспорта в непогодуМосквичей попросили отказаться от личного транспорта в непогодуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Из-за мокрого снега, плохой видимости и образования гололедицы столичных водителей призвали быть более внимательными при парковке 30 и 31 января.

По прогнозам синоптиков, в эти дни в городе ожидается мокрый снег, который ограничит видимость. Кроме того, особую осторожность следует проявить из-за образовавшейся наледи на дорогах.

Кроме того автомобилистов по возможности попросили пересесть на общественный транспорт, из-за сложных дорожных условий.

«В связи с этим ГКУ «АМПП» просит автомобилистов быть внимательными во время движения и при парковке, оставлять свои машины только в разрешенных для этого местах, чтобы избежать возникновения аварийно-опасных ситуаций. По возможности рекомендуем сегодня отказаться от поездок на личном транспорте», — цитирует сообщение московского паркинга РИАМО.

Ранее в Москве и Московской области из-за налипания мокрого снега и гололедицы на среду, 30 января, был введен «желтый» уровень погодной опасности, передает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Подмосковье двое мужчин попали под электричку
Появилось видео пожара в Люберцах, где семья спаслась из горящей квартиры
В Подмосковье неизвестный сбил пешехода и скрылся
Москвича поймали на улице с арсеналом оружия
На трассе в Подмосковье перевернулся грузовик
Москвичей попросили не садиться за руль из-за уборки снега
Прогноз погоды в Москве на 27-30 января 2019: к среде синоптики обещают потепление до +2 градусов
С начала года более 10 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья
Почти 2,4 млн столичных студентов получили карту москвича
Московское метро продлят до аэропорта Внуково
В Москве на съезде с ТТК перевернулся грузовик
В Подмосковье установят видеокамеры, способные распознавать лица
В Москве ввели 11 новых объектов здравоохранения в 2018 году
Посетителей эвакуировали из подмосковного ТЦ из-за образовавшейся трещины
В Шереметьево пресекли попытку ввоза валюты из Гонконга
Жители Подмосковья стали чаще болеть корью
Москвичам посоветовали согреваться какао вместо алкоголя
В Москве сократилось количество нарушителей при парковке
В День святого Валентина поженятся почти 300 московских пар
Охранника магазина Fix Price обвинили в избиении двух подростков