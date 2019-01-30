Москвичей попросили пересесть на метро из-за непогоды

СЕГОДНЯ 12:54 2019-01-30T12:54:09+03:00

Автомобилистов призывают отказаться от личного транспорта и быть внимательнее на дорогах

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Из-за мокрого снега, плохой видимости и образования гололедицы столичных водителей призвали быть более внимательными при парковке 30 и 31 января.

По прогнозам синоптиков, в эти дни в городе ожидается мокрый снег, который ограничит видимость. Кроме того, особую осторожность следует проявить из-за образовавшейся наледи на дорогах.

Кроме того автомобилистов по возможности попросили пересесть на общественный транспорт, из-за сложных дорожных условий.

«В связи с этим ГКУ «АМПП» просит автомобилистов быть внимательными во время движения и при парковке, оставлять свои машины только в разрешенных для этого местах, чтобы избежать возникновения аварийно-опасных ситуаций. По возможности рекомендуем сегодня отказаться от поездок на личном транспорте», — цитирует сообщение московского паркинга РИАМО.

Ранее в Москве и Московской области из-за налипания мокрого снега и гололедицы на среду, 30 января, был введен «желтый» уровень погодной опасности, передает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU