2019-01-30T13:53:06+03:00
Происшествия

Сладкоежка из Подмосковья украл 30 кг шоколада и самовар

Мужчина похитил посуду, электроинструмены и продукты на 330 тысяч рублей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала вораПолиция задержала вораФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Подмосковье сотрудники полиции задержали серийного вора. Мужчина попался на краже со склада в Сергиевом Посаде. Как сообщила пресс-служба областного главка МВД, мужчина похитил посуду, тридцать килограммов шоколада, двадцать пачек зернового кофе и самовар.

«Злоумышленник с помощью специализированного оборудования сломал замок складского помещения на улице Орджоникидзе, откуда похитил электроинструменты, кухонную посуду, сто пятьдесят рулонов скотча, 30 килограммов шоколада, 20 пачек зернового кофе, комплект зимней резины и латунный самовар. Общая сумма ущерба составила более 330 тысячи рублей», - цитирует сообщение главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Задержанным оказался ранее судимый сорокасемилетний уроженец ближнего зарубежья. Все похищенное стражи порядка обнаружили у него в гараже. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже, уже установлена его причастность еще к одному аналогичному инциденту, передает «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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