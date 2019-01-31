2019-01-31T13:48:30+03:00
Москва

В Москве за минувшие сутки выпало 10% месячной нормы осадков

В городе ожидается слякоть и гололедица
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве за сутки выпало 10% месячной нормы осадковВ Москве за сутки выпало 10% месячной нормы осадковФото: Евгения ГУСЕВА
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В Москве за прошедшие сутки выпало около 10% январской нормы осадков. Уровень снега, пришедшего в столицу, подсчитали на основе данных метеостанции, расположенной на ВДНХ.

По словам метеорологов Гидромецентра России, наибольший уровень осадков в регионе зафиксирован в подмосковном Наро-Фоминске. Здесь прошлой ночью выпало шесть миллиметров снега, что составило почти 15% месячной нормы осадков.

Отмечается, что большое количество снега минувшей ночью выпало также в Волоколамске, Можайске, а также в Дмитрове и в Клину, пишет РИАМО.

Добавим, что в четверг, 31 января, потепление в московском регионе продолжится. На улицах ожидается слякоть и гололед. При этом небольшие осадки примут смешанную фазу, в Москве и Подмосковье ожидается снег с дождем. Температура воздуха в столице составит от нуля до двух градусов тепла, и от минут двух до плюс трех по области. Порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду, пишет сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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