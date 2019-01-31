2019-01-31T15:49:39+03:00
Общество

Город поможет отреставрировать барельефы дома в Сверчковом переулке

Восстановление исторических скульптур может начаться этой весной
Антон БАЛУЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Здание в Сверчковом переулке, известное как доходный дом Константинова, в эти дни стало предметом обсуждения в социальных сетях. Несколько лет назад с его фасада отвалилась часть женской скульптуры - голова и часть торса. Фигуру «поправили», однако она стала напоминать каменную бабу, что ставили когда-то кочевники в южно-русских степях. Один из блогеров это и заметил.

Как сообщили в Мосгорнаследии, ведомство «разделяет обеспокоенность общественности по поводу этой ситуации. В связи с этим инспектор ведомства выехал на место, чтобы прояснить ситуацию».

По результатам проверки руководство Мосгорнаследия в ближайшие дни встретится с собственником здания и обсудит, как привести фасад в порядок.

«Речь идет не только о работах по центральному скульптурному барельефу, вид которого был искажен, но также и о необходимости дополнительного дообследования и восстановления остальных семи скульптурных барельефов, которые могут также находиться в аварийном состоянии и могут частично обрушиться», - отметили в ведомстве.

Параллельно Мосгорнаследие обратилось в Российскую ассоциацию реставраторов, где выразили готовность бесплатно привлечь опытных специалистов к реставрации скульптурных барельефов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве за минувшие сутки выпало 10% месячной нормы осадков
Сладкоежка из Подмосковья украл 30 кг шоколада и самовар
Москвичей попросили пересесть на метро из-за непогоды
В Подмосковье двое мужчин попали под электричку
Появилось видео пожара в Люберцах, где семья спаслась из горящей квартиры
В Подмосковье неизвестный сбил пешехода и скрылся
Москвича поймали на улице с арсеналом оружия
На трассе в Подмосковье перевернулся грузовик
Москвичей попросили не садиться за руль из-за уборки снега
Прогноз погоды в Москве на 27-30 января 2019: к среде синоптики обещают потепление до +2 градусов
С начала года более 10 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья
Почти 2,4 млн столичных студентов получили карту москвича
Московское метро продлят до аэропорта Внуково
В Москве на съезде с ТТК перевернулся грузовик
В Подмосковье установят видеокамеры, способные распознавать лица
В Москве ввели 11 новых объектов здравоохранения в 2018 году
Посетителей эвакуировали из подмосковного ТЦ из-за образовавшейся трещины
В Шереметьево пресекли попытку ввоза валюты из Гонконга
Жители Подмосковья стали чаще болеть корью
Москвичам посоветовали согреваться какао вместо алкоголя
В Москве сократилось количество нарушителей при парковке
В День святого Валентина поженятся почти 300 московских пар
Охранника магазина Fix Price обвинили в избиении двух подростков