Город поможет отреставрировать барельефы дома в Сверчковом переулке

СЕГОДНЯ 15:49 2019-01-31T15:49:39+03:00

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Здание в Сверчковом переулке, известное как доходный дом Константинова, в эти дни стало предметом обсуждения в социальных сетях. Несколько лет назад с его фасада отвалилась часть женской скульптуры - голова и часть торса. Фигуру «поправили», однако она стала напоминать каменную бабу, что ставили когда-то кочевники в южно-русских степях. Один из блогеров это и заметил.

Как сообщили в Мосгорнаследии, ведомство «разделяет обеспокоенность общественности по поводу этой ситуации. В связи с этим инспектор ведомства выехал на место, чтобы прояснить ситуацию».

По результатам проверки руководство Мосгорнаследия в ближайшие дни встретится с собственником здания и обсудит, как привести фасад в порядок.

«Речь идет не только о работах по центральному скульптурному барельефу, вид которого был искажен, но также и о необходимости дополнительного дообследования и восстановления остальных семи скульптурных барельефов, которые могут также находиться в аварийном состоянии и могут частично обрушиться», - отметили в ведомстве.

Параллельно Мосгорнаследие обратилось в Российскую ассоциацию реставраторов, где выразили готовность бесплатно привлечь опытных специалистов к реставрации скульптурных барельефов.

ИСТОЧНИК KP.RU