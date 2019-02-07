2019-02-07T12:30:22+03:00
Происшествия

Грабитель-«Терминатор» напал на АЗС в Подмосковье

Мужчина проникся образом Арнольда Шварцнеггера из голливудского боевика и решил заработать денег [видео]
Елена АКИМОВА
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"Терминатор" ограбил АЗС в Подмосковье"Терминатор" ограбил АЗС в Подмосковье
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Подмосковные полицейские получили кадры видеозаписи с одной из АЗС. Заправку недавно ограбили и сделал это явный фанат Арнольда Шварцнеггера. Мужчина проникся образом Терминатора, вооружился и пошел на дело.

На кадрах видно, как посетитель в чернойй куртке с ружьем в руках входит в торговый зал и без предупреждения стреляет в полоток. Перепуганная кассир без боя отдает выручку «Терминатору» и только после его ухода набирает «02».

Подвело москвича то, что в здании были камеры наблюдения. Именно они помогли вычислить «Терминатора». Им оказался 52-летний мужчина, проживающий в Московской области.

Грабитель - "терминатор" обчистил АЗС в Подмосковье.

В МВД рассказали, что у нападавшего нашли ружье, оно направлено на экспертизу. А еще ему грозит серьезный срок. За решеткой он может остаться на целых 12 лет, сообщает Пятый канал.

Ранее сотрудники МВД и ФСБ накрыли банду фальшивомонетчиков. Участники банды изготавливали высококачественные поддельные пятитысячные купюры Центрального банка России и сбывали их в 20 регионах России. Задержаны одновременно 30 участников организованного преступного сообщества, которые разменивали фальшивки на настоящие тысячные купюры.

ФСБ России: Банда фальшивомонетчиков подозревается в финансировании террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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