Грабитель-«Терминатор» напал на АЗС в Подмосковье
Подмосковные полицейские получили кадры видеозаписи с одной из АЗС. Заправку недавно ограбили и сделал это явный фанат Арнольда Шварцнеггера. Мужчина проникся образом Терминатора, вооружился и пошел на дело.
На кадрах видно, как посетитель в чернойй куртке с ружьем в руках входит в торговый зал и без предупреждения стреляет в полоток. Перепуганная кассир без боя отдает выручку «Терминатору» и только после его ухода набирает «02».
Подвело москвича то, что в здании были камеры наблюдения. Именно они помогли вычислить «Терминатора». Им оказался 52-летний мужчина, проживающий в Московской области.
Грабитель - "терминатор" обчистил АЗС в Подмосковье.
В МВД рассказали, что у нападавшего нашли ружье, оно направлено на экспертизу. А еще ему грозит серьезный срок. За решеткой он может остаться на целых 12 лет, сообщает Пятый канал.
Ранее сотрудники МВД и ФСБ накрыли банду фальшивомонетчиков. Участники банды изготавливали высококачественные поддельные пятитысячные купюры Центрального банка России и сбывали их в 20 регионах России. Задержаны одновременно 30 участников организованного преступного сообщества, которые разменивали фальшивки на настоящие тысячные купюры.
ФСБ России: Банда фальшивомонетчиков подозревается в финансировании террористов.
ИСТОЧНИК KP.RU