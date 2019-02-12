Более 40 тысяч москвичей посетили экскурсии в рамках проекта «Добрый автобус»

12 Февр. 13:18 2019-02-12T13:18:58+03:00

"Добрые автобусы" в Москве перевезли более 40 тысяч пассажиров. Фото: mos.ru.

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Более 40 тысяч человек стали пассажирами «Добрых автобусов», которые курсируют между достопримечательностями Москвы. Участниками столичного проекта стали пожилые люди.

Каждый день специальный транспорт перевозит десятки пассажиров. Во время экскурсий они посещают музеи, храмы и монастыри, знакомятся с памятниками истории и архитектуры города.

«Сегодня для людей старшего возраста работают пять комфортабельных автобусов – они совершили почти 800 рейсов. Москвичи уважаемого возраста отмечают высокое качество организации мероприятий, комфортабельность и удобство передвижения по знаковым и историческим местам города, познавательность экскурсий», – цитирует руководителя проекта «Добрый автобус» Сабину Цветкову РИАМО.

Отмечается, что участники проекта уже побывали в музее «Московский транспорт», Государственном музее обороны Москвы, Музее космонавтики, Государственном музее спорта, Гжельском фарфоровом заводе, галереях И. Глазунова и А. Шилова и других. А недавно в экскурсионную программу вошли смотровая площадка Москвы-Сити и подземные музейные коллекции парка «Зарядье», передает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU