В Москве в усадьбе Люблино появится павильон для свадеб

СЕГОДНЯ 11:37 2019-02-18T11:37:36+03:00

Здесь можно будет проводить как торжественные мероприятия, так и развлекательную программу для гостей парка

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В столичной усадьбе Люблино началось строительство павильона для проведения свадеб. Здание площадью около 200 квадратных метров появится неподалеку от дворца Н.А. Дурасова. Здесь ежегодно весной устанавшивается временный шатер для проведения свадеб, однако на зиму он убирается. Теперь же в парке появится постоянный павильон.

Отмечается, что усадьба Люблино является популярным местом у москвичей для проведения свадебных торжеств и гуляний. Представитель пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы подчеркнул, что именно в связи с этим было решено построить павильон, которым молодожены смогут воспользоваться и в холодное время года.

«Панорамное остекление фасада здания позволит участникам торжества наслаждаться красотами парка. С этой точки открывается живописный вид на Люблинский пруд и усадьбу. Помимо свадеб, в павильоне можно будет проводить лекции, мастер-классы и другие мероприятия для гостей усадьбы», - цитирует слова эксперта РИАМО.

Добавим, что основные этапы благоустройства усадьбы Люблино планируется завершить в 2019 году. Здесь появятся игровые доны, детские площадки и уличные тренажеры, передает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU