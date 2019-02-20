В Подмосковье мужчина попытался ограбить банк, чтобы вернуть ему же кредит

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-20T13:18:44+03:00

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В подмосковных Люберцах сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в разбойном нападении. 32-летний местный житель попытался ограбить банк, в котором ранее брал кредит.

«Установлено, что злоумышленник вошел в помещение кредитной организации, расположенной на Октябрьском проспекте города Люберцы, и, угрожая ножом сотруднику, потребовал передать ему денежные средства. Заметив, что кассир нажала кнопку охранной сигнализации, он скрылся с места преступления», - цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк РИАМО.

Она добавила, что стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность грабителя. Вскоре его удалось арестовать по месту жительства. Мужчина признался, что ранее взял в этом банке кредит, и рассчитывал после ограбления погасить долг.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Житель Люберец взял кредит в банке, а затем попытался ограбить его, чтобы погасить долг.Житель Люберец взял кредит в банке, а затем попытался ограбить его, чтобы погасить задолженность, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU