Художник Борис Диодоров госпитализирован в Москве
Он попал в одну из клиник столицы с жалобами на сильные боли в животе
Художник Борис Диодоров попал в больницуФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Народный художник РФ Борис Диодоров 22 февраля был госпитализирован в одну из московских больниц. Его доставили в клинику с жалобами на сильные боли в области живота.
Пока о состоянии художника не сообщается. Про факт госпитализации Пятому каналу рассказал источник.
Борис Диодоров сотрудничает с издательствами многих стран. Его работы можно увидеть в России, США, Франции, Испании, Республике Корея.
В нашей стране произведения, написанные художником, выставляются в Государственной Третьяковской галерее, музее Изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Словацкой национальной галерее.
ИСТОЧНИК KP.RU