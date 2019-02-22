Художник Борис Диодоров госпитализирован в Москве

СЕГОДНЯ 17:09 2019-02-22T17:09:13+03:00

Он попал в одну из клиник столицы с жалобами на сильные боли в животе

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Народный художник РФ Борис Диодоров 22 февраля был госпитализирован в одну из московских больниц. Его доставили в клинику с жалобами на сильные боли в области живота.

Пока о состоянии художника не сообщается. Про факт госпитализации Пятому каналу рассказал источник.

Борис Диодоров сотрудничает с издательствами многих стран. Его работы можно увидеть в России, США, Франции, Испании, Республике Корея.

В нашей стране произведения, написанные художником, выставляются в Государственной Третьяковской галерее, музее Изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Словацкой национальной галерее.

ИСТОЧНИК KP.RU