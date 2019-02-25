2019-02-25T15:16:38+03:00
Происшествия

В Подмосковье под колесами электрички погиб мужчина

Пешеход не успел перейти пути перед поездом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье под колесами электрички погиб мужчинаВ Подмосковье под колесами электрички погиб мужчинаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Подмосковье под колеса электрички, следовавшей из Рязани в Москву, попал 38-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте. Инцидент произошел на 38-м километре 6 ПК перегона станций Ильинская - Отдых Казанского направления МЖД.

Прибывшие на метро происшествия сотрудники спецслужб и врачи установили, что в момент происшествия погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что мужчина шел по рельсам и не успел свернуть с дороги, когда заметил приближающийся состав. Машинист применил экстренное торможение, однако не успел вовремя остановить поезд.

«Мужчина шел по железнодорожным путям, не успел отреагировать на приближающийся поезд и, несмотря на применение экстренного торможения, был сбит», - цитирует сообщение Московского межрегионального управления на транспорте интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По факту происшествия следователи начали проверку, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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