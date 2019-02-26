Собаки помогут пассажирам Домодедово справиться с аэрофобией

СЕГОДНЯ 14:28 2019-02-26T14:28:47+03:00

В Домодедово пассажиров с аэрофобией будут успокаивать собаки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Пассажиры Домодедово получат возможность провести время перед вылетом в компании домашних животных. В московском аэропорте оборудовали специальную зону с собаками, где пассажиры, страдающие аэрофобией, смогут поиграть с питомцами и расслабиться.

Как сообщили в воздушной гавани, помогать людям справиться со стрессом будут собаки породы хаски, бигль и несколько дворняжек.

«На втором этаже аэровокзала создана специальная зона, где путешественники могут погладить, а при желании обнять бигля Физзи, дворняжек Клепу и Лушу и хаски Нами. Все собаки живут в семьях с детьми, дружелюбны и имеют необходимые медицинские документы», – цитирует сообщение пресс-службы аэропорта интернет издание «Подмосковье сегодня».

Отметим, что собаки появились на территории аэропорта в рамках акции «Обними друга перед полетом», которая запущена совместно с благотворительным фондом помощи животным «Вторая жизнь». О мнению организаторов, общение пассажиров с животными может положительно сказаться на эмоциональном состоянии людей, пишет сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU