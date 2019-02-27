2019-02-27T12:38:33+03:00
Происшествия

Во Внуково при посадке у Boeing-767 треснуло лобовое стекло

Лайнер временно отстранен от полетов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Во Внуково у самолета на посадке треснуло лобовое стеклоВо Внуково у самолета на посадке треснуло лобовое стеклоФото: Иван ВИСЛОВ
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В московском аэропорту Внуково у пассажирского самолета при посадке треснуло лобовое стекло. Инцидент произошел в кабине пилотов в самолете Boeing-767 авиакомпании Azur Air. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Как отметили в авиакомпании, происшествие случилось во время заруливания. При этом посадка прошла в штатном режиме. Никакой угрозы для безопасности полета не было. Boeing-767 приземлился в штатном режиме, инцидент не повлиял на работу аэропорта, передает сайт телеканала «Звезда».

Как подчеркнули в авиакомпании, у самолета треснул внешний слой стекла. В настоящий момент лайнер отстранен от полетов. Его введут в эксплуатацию после ремонта. На время замены стекла для выполнения летной программы будет задействовано резервное летное судно.

Добавим, что а месте происшествия уже работают эксперты. Им предстоит установить, по какой причине в кабине пилотов произошла такая неисправность, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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