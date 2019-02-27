2019-02-27T14:48:51+03:00
Происшествия

В Подмосковье водитель присвоил 7 млн рублей, предназначенных для покупки нового автомобиля

Мужчина похитил деньги у своего работодателя
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала преступникаПолиция задержала преступникаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В подмосковной Истре сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в хищении крупной суммы денег. По данным сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый работал водителем и присвоил себе деньги, выделенные на покупку новой машины.

В полицию обратилась пострадавшая женщина. Она рассказала, что ее водитель украл у нее более семи миллионов рублей. По подозрению в совершении противоправных действий оперативники задержали 39-летнего мужчину.

«Злоумышленник, используя свое служебное положение, присвоил денежные средства, которые были предназначены для приобретения автомобиля, и распорядился ими по своему усмотрению», – цитирует начальника пресс-службы областного главка полиции Татьяну Петрову РИАМО.

В настоящее время мужчина находится под арестом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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