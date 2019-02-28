2019-02-28T12:19:06+03:00
Происшествия

В Москве двое мужчин избили генерала-полковника в отставке

Пострадавший Александр Бриндиков находится в больнице, а полиция ищет хулиганов [видео]
Елена АКИМОВА
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Сейчас полиция ищет хулиганов, напавших на генерала в МосквеСейчас полиция ищет хулиганов, напавших на генерала в МосквеФото: Иван ВИСЛОВ
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Московская полиция ищет двух хулиганов, которые в центре столицы избили 66-летнего мужчину. Пострадавшим оказался военный, генерал-полковник в отставке Александр Бридников.

Все случилось 27 февраля на улице Малая Никитская. Бриндиков подъехал на к воротам своего офиса, но на пути стояли два человека. После того, как водитель посигналил мужчины отошли, но едва иномарка попала на территорию, они вернулись и устроили потасовку.

В итоге военный получил черепно-мозговую травму, а также травмы головы и лица. Сейчас он находится в больнице.

Все случившееся попало на камеры видеонаблюдения и существенно облегчило работу правоохранительных органов. Личность одного из нападавших уже удалось установить.

Один из хулиганов оказался 44-летний уроженец Украины Юрий Любченко, сообщили телеканалу «360» в правоохранительных органах.

В Москве избили генерала-полковника в отставке .

ИСТОЧНИК KP.RU

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