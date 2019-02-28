В подмосковном ДТП погибли три человека
В Подмосковье во время дорожной аварии погибли три человека. Инцидент произошел на 118-м километре трассы Москва — Косимов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Представитель ведомства рассказал, что на дороге столкнулись две иномарки: Kia и Mazda. Машины столкнулись на огромной скорости, в результате чего три человека от полученных травм скончались на месте. Еще один человек пострадал, однако прибывшим на место происшествия медикам, удалось ему помочь.
«На 118-м километре (дороги — прим. ред.) Москва - Касимов произошло столкновение Kia и Mazda. Три человека погибли, и один пострадал», - цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.
На место пришествия прибыли инспекторы ДПС, началась доследственная проверка. Теперь стражам порядка предстоит установить причины и обстоятельства происшествия, передает сетевое издание m24.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU