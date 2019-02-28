В подмосковном ДТП погибли три человека

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-28T15:03:40+03:00

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В Подмосковье во время дорожной аварии погибли три человека. Инцидент произошел на 118-м километре трассы Москва — Косимов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Представитель ведомства рассказал, что на дороге столкнулись две иномарки: Kia и Mazda. Машины столкнулись на огромной скорости, в результате чего три человека от полученных травм скончались на месте. Еще один человек пострадал, однако прибывшим на место происшествия медикам, удалось ему помочь.

«На 118-м километре (дороги — прим. ред.) Москва - Касимов произошло столкновение Kia и Mazda. Три человека погибли, и один пострадал», - цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.

На место пришествия прибыли инспекторы ДПС, началась доследственная проверка. Теперь стражам порядка предстоит установить причины и обстоятельства происшествия, передает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU