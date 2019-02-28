2019-02-28T15:03:40+03:00
Происшествия

В подмосковном ДТП погибли три человека

Еще один получил ранения
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В подмосковном ДТП погибли три человекаВ подмосковном ДТП погибли три человекаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

В Подмосковье во время дорожной аварии погибли три человека. Инцидент произошел на 118-м километре трассы Москва — Косимов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Представитель ведомства рассказал, что на дороге столкнулись две иномарки: Kia и Mazda. Машины столкнулись на огромной скорости, в результате чего три человека от полученных травм скончались на месте. Еще один человек пострадал, однако прибывшим на место происшествия медикам, удалось ему помочь.

«На 118-м километре (дороги — прим. ред.) Москва - Касимов произошло столкновение Kia и Mazda. Три человека погибли, и один пострадал», - цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.

На место пришествия прибыли инспекторы ДПС, началась доследственная проверка. Теперь стражам порядка предстоит установить причины и обстоятельства происшествия, передает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве двое мужчин избили генерала-полковника в отставке
В Подмосковье водитель присвоил 7 млн рублей, предназначенных для покупки нового автомобиля
В Москве 3 марта закроют станции «Саларьево» и «Румянцево»
Во Внуково при посадке у Boeing-767 треснуло лобовое стекло
Собаки помогут пассажирам Домодедово справиться с аэрофобией
На Московском центральном кольце откроют дополнительные торговые павильоны
Московских школьников пригласили в Большую арктическую экспедицию
Момент столкновения автобуса со световой опорой в Москве попал на видео
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Москве
В Бразилии боец устроил массовую драку во время соревнований
В Подмосковье под колесами электрички погиб мужчина
МЦК перевезло более 2,5 млн пассажиров в дни закрытия участка красной ветки метро
В Сети обсуждают избиения собаки в подмосковном приюте для животных
Художник Борис Диодоров госпитализирован в Москве
В Москве начальник дежурной части МВД Щукино попался на вымогательстве
Почти 100 процентов подмосковных школьников прошли собеседование по русскому языку
У москвички украли украшение, стоимостью 120 тысяч рублей
Приложение с графиком движения автобусов появится в Подмосковье
Прокуратура Москвы напомнила частным управляющим компаниям о жестком наказании за плохую уборку снега с крыш
Москвичей приглашают на бесплатные экскурсии на ВДНХ
В Подмосковье мужчина попытался ограбить банк, чтобы вернуть ему же кредит
Трое человек с ножевыми ранениями госпитализированы из московского кафе
Сказано – сделано: российские “КамАЗы” добрались до Молдовы
В Подмосковье продавец обокрала покупателя на 100 тысяч рублей
В честь Дня защитника Отечества Москву украсят около 450 плакатов