ФСИН опровергла слухи об ожоге у Кокорина после процедуры в «Бутырке»

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-05T11:46:01+03:00

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Футболист Александр Кокорин, который был арестован по обвинению в хулиганстве, не имеет травм в результате проведенных медицинских процедур в СИЗО "Бутырка". Об этом заявил представитель управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Москвы Сергей Цыганков.

"Информация, размещенная в ряде СМИ о якобы получении ожогов Кокориным во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО-2 Москвы, не соответствует действительности", - цитирует его Интерфакс.

Цыганков отметил, что после появления в прессе информации об ожогах у футболиста незамедлительно была проведена проверка. По ее итогам было установлено, что у Кокорина наблюдается всего лишь незначительное покраснение кожи после проведения процедуры электромиостимуляции. "В настоящее время Кокорин жалоб не предъявляет, состояние его здоровья удовлетворительное. Он продолжает посещение спортивного зала СИЗО", - сказал представитель столичного ФСИН.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что нападающий футбольного клуба «Зенит» пожаловался адвокатам на загноение ноги после проведения физиотерапевтической процедуры в СИЗО «Бутырка».

ИСТОЧНИК KP.RU