8 марта МЦК будет работать по графику выходного дня

СЕГОДНЯ 14:33 2019-03-06T14:33:24+03:00

В дневное время интервалы между поездами сократят до пяти минут

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 8 марта, поезда Московского центрального кольца (МЦК) будут курсировать по графику выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Такие изменения сделаны для удобства пассажиров, которые отправятся на праздничные мероприятия.

«Так, с 12:30 до 18:00 электропоезда будут курсировать каждые пять минут, а в другой период – каждые 10 минут», - цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.

Добавим, что в период мартовских праздников изменится и график движения электричек. Так, 7 марта ригородные поезда на Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском направлениях будут курсировать по расписанию пятницы, а 8 и 9 марта — по расписанию субботы.

Кроме того на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги поезда будут ходить по особому графику в связи с ремонтными работами. Пассажиров просят учитывать этот факт и проверять расписание перед выездом, пишет сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU