8 марта МЦК будет работать по графику выходного дня
В пятницу, 8 марта, поезда Московского центрального кольца (МЦК) будут курсировать по графику выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Такие изменения сделаны для удобства пассажиров, которые отправятся на праздничные мероприятия.
«Так, с 12:30 до 18:00 электропоезда будут курсировать каждые пять минут, а в другой период – каждые 10 минут», - цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.
Добавим, что в период мартовских праздников изменится и график движения электричек. Так, 7 марта ригородные поезда на Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском направлениях будут курсировать по расписанию пятницы, а 8 и 9 марта — по расписанию субботы.
Кроме того на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги поезда будут ходить по особому графику в связи с ремонтными работами. Пассажиров просят учитывать этот факт и проверять расписание перед выездом, пишет сетевое издание m24.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU