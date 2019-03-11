В восьми московских кинотеатрах бесплатно покажут мультфильмы

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-11T15:04:59+03:00

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С 13 по 17 марта в сети кинотеатров «Москино» пройдут бесплатные показы отечественных мультфильмов. Сеансы состоятся в рамках XXIV Открытого российского фестиваля анимационного кино. Всего к показу запланированы 39 анимационных картин.

Отмечается, что в рамках проекта зрители смогут посмотреть как работы профессионалов в области анимации, так и студентов-мультипликаторов. Вход на все сеансы будет свободным в порядке живой очереди.

«Мы подготовили шесть программ, рассчитанных на детей разного возраста. Для каждой возрастной категории (0+, 6+, 12+) покажем по два блока из шести-семи коротких мультфильмов. Они рассказывают о дружбе, мечтах, приключениях и добре, которое побеждает зло», – цитирует представителя пресс-службы «Москино» РИАМО.

Отмечается, что посетить бесплатный кинопоказ можно будет в кинотеатрах «Березка», «Вымпел», «Искра», «Сатурн», «Спутник», «Полет», «Тула» и «Юность», пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU