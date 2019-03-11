2019-03-11T15:04:59+03:00
Звезды

В восьми московских кинотеатрах бесплатно покажут мультфильмы

Показы пройдут с 13 по 17 марта
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В московских кинотеатрах бесплатно покажут мультфильмыВ московских кинотеатрах бесплатно покажут мультфильмыФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

С 13 по 17 марта в сети кинотеатров «Москино» пройдут бесплатные показы отечественных мультфильмов. Сеансы состоятся в рамках XXIV Открытого российского фестиваля анимационного кино. Всего к показу запланированы 39 анимационных картин.

Отмечается, что в рамках проекта зрители смогут посмотреть как работы профессионалов в области анимации, так и студентов-мультипликаторов. Вход на все сеансы будет свободным в порядке живой очереди.

«Мы подготовили шесть программ, рассчитанных на детей разного возраста. Для каждой возрастной категории (0+, 6+, 12+) покажем по два блока из шести-семи коротких мультфильмов. Они рассказывают о дружбе, мечтах, приключениях и добре, которое побеждает зло», – цитирует представителя пресс-службы «Москино» РИАМО.

Отмечается, что посетить бесплатный кинопоказ можно будет в кинотеатрах «Березка», «Вымпел», «Искра», «Сатурн», «Спутник», «Полет», «Тула» и «Юность», пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подмосковные врачи спасли годовалого ребенка, подавившегося монетой
Пользователи Рунета предпочитают 8 Марта путешествовать внутри страны
Путин обсудил с Совбезом усиление разведывательной деятельности у границ России
На 8 марта в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
Накануне 8 Марта Москва станет в пробках
К 8 Марта пассажирок подмосковных автобусов поздравят российские звезды
Пенсионерка погибла при пожаре в Подмосковье
В Подмосковье покупатель спас магазин от ограбления
8 марта МЦК будет работать по графику выходного дня
В Москве глава управы района Выхино-Жулебино покинул свой пост
Россия разрабатывает новейшие военные спутники-разведчики
В Москве с 8 по 10 марта ограничат продажу алкоголя
Восемнадцать московских парков подготовили праздничную программу на 8 марта
ФСИН опровергла слухи об ожоге у Кокорина после процедуры в «Бутырке»
«Уральские авиалинии» открывают два новых прямых рейса во Францию
В мартовские праздники парковка в Москве будет работать бесплатно
В Москве возле станции метро «Выхино» столкнулись два автобуса
Более 5 тысяч родителей сдали ЕГЭ в Подмосковье
В Гидрометцентре рассказали, когда в Подмосковье сойдет снег
Движение поездов на участке «Внуково-Солнечная» ограничили из-за повреждения контактного провода