Программу благоустройства "Мой район" составляют по заявкам москвичей

СЕГОДНЯ 21:24 2019-03-13T21:24:04+03:00

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Сегодня, 13 марта, мэр Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» отвечает на вопросы москвичей. Сначала мэр оценил качество зимней уборки города коммунальными службами.

- Погода проводит для городских служб экзамен, - сказал Собянин. - Считаю, что "Жилищники" сработали в целом неплохо. Но это ещё не значит, что нужно успокаиваться.

Затем мэр рассказал о благоустройстве дворов и улиц в ближайшее время. В частности, о новом этапе программы обновления столицы "Мой район". По его словам, программа рассчитана на то, чтобы обеспечить равный доступ москвичей к городским услугам.

- Сейчас мы такую программу форматируем - и с точки зрения интерактивного наполнения, информирования жителей, и добавляем конкретные мероприятия на ближайшее время, - отметил мэр. - Программа сама, идеология развития города - не в среднем и целом, а комплексно по каждому району - это идеология развития всего города.

- И никакой руководитель города не сможет отступиться от этой идеологии, потому что это требование самих москвичей, - сказал Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU