2019-03-14T15:18:33+03:00
Происшествия

В Москве у безработной женщины похитили 20 млн рублей

Полиция разыскивает преступника
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция разыскивает грабителяПолиция разыскивает грабителяФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Новой Москве неизвестный напал на женщину и похитил у нее сумку с крупной суммой денег. Пострадавшая рассказала, что у нее с собой было более двадцати миллионов рублей наличными.

Сообщение о краже в полицию поступило накануне в среду, 13 марта. Ограбление произошло в поселении Сосенское, поселок Коммунарка. Пострадавшей оказалась безработная москвичка 1973 года рождения.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 13 марта в 14:00 в подъезде дома по указанному адресу неизвестный, толкнув пострадавшую, открыто похитил у нее сумку, в которой находились 20 миллионов 400 тысяч рублей (деньги личные), после чего скрылся», – цитирует сообщение сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по столице РИАМО.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время сотрудники полиции занимаются розыском грабителя, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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