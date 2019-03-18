2019-03-18T10:43:33+03:00
Общество

Тушканчики проснулись после зимней спячки в Московском зоопарке

Животные чувствуют себя отлично и уже готовятся к брачному периоду
Марина ВЕНЦОВА
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Тушканчики Московского зоопарка. Фото с сайта мэрии МосквыТушканчики Московского зоопарка. Фото с сайта мэрии Москвы
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В Московском зоопарке после спячки вслед за сурками пробудились тушканчики. Обитателей зоопарка достали из специальных холодильников, где животные провели зимний период. Там им были созданы условия, приближенные к природным.

"Пока тушканчики спали, за их состоянием тщательно следили наши зоологи. Зверьков регулярно взвешивали, а когда их вес снизился, стали потихоньку будить. <...> Проснувшиеся тушканчики чувствуют себя отлично, они уже начали активно отъедаться и готовиться к брачному периоду", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, продолжительный сон тушканчикам необходим для поддержания здоровья и для размножения.

В Московском зоопарке живут пять больших тушканчиков. Среди них пара взрослых особей, а также трое подростков, которые родились в 2017 году. Большие тушканчики занесены в Международную Красную книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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