На ВДНХ к маю откроют фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»
К своему 80-летию музейно-выставочный комплекс столицы преобразился и получил новый облик. За пять лет на ВДНХ отреставрировали 20 памятников архитектуры, над другими объектами работа продолжается. Так, в конце апреля должны заработать обновленные фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».
Отметим, что восстановительные работы на 50 объектах культурного наследия, расположенных на ВДНХ, начались в 2014 году. За эти годы два десятка объектов уже полностью отреставрированы, еще тридцать находятся в работе.
К настоящему моменту специалисты восстановили центральную часть арки главного входа, провели работы на 14 фонтанах, расположенных в Центральной аллее. Примечательно, что рабочие в том числе отреставрировали фонтан «Золотой колос», который до этого не работал около 30 лет, передает РИАМО.
Кроме того работы завершены в павильоне «Космос», «Земледелие» и «Здравоохранение». В первом специалисты восстановили уникальную стеклянную крышу и группу статуй, украшавших ее. А под куполом павильона появилась люстра — точная копия звезды, украшавшей Троицкую башню Московского Кремля с 1935 по 1937 год. В двух других павильонах отреставрированы фасады, стены, потолки и лепнина, передает сетевое издание m24.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU