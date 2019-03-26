2019-03-26T18:27:00+03:00
Происшествия

Подвеску с 56 бриллиантами попытался провезти пассажир в Домодедово

Мужчина привез украшение из ОАЭ
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Как показала экспертиза, подвеска модели Unique Piece-L’Heure Du Diamant выполнена из золота 750 пробы и пятидесяти шести бриллиантов общим весом более пяти каратКак показала экспертиза, подвеска модели Unique Piece-L’Heure Du Diamant выполнена из золота 750 пробы и пятидесяти шести бриллиантов общим весом более пяти карат
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В московском аэропорту Домодедово стражи порядка задержали пассажира, который попытался провезти с собой незадекларированную бриллиантовую подвеску стоимостью примерно три миллиона рублей. Украшение швейцарской фирмы Chopard сотрудники аэропорта изъяли для проведения экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.

Сообщается, что 28-летнего гражданина Ирана, который прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов задержали, когда он проходил по «зеленому коридору». В ходе досмотра у него при себе была найдена подвеска на цепочке. Мужчина признался, что купил это украшение для своих друзей в Абу-Даби.

Как показала экспертиза, подвеска модели Unique Piece-L’Heure Du Diamant выполнена из золота 750 пробы и пятидесяти шести бриллиантов общим весом более пяти карат, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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