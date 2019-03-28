2019-03-28T17:37:17+03:00
Недвижимость

«Вторичка» в Москве прибавила в цене за последний месяц

Ценник на недвижимость вырос минимум на 0,4 процента
Елена АКИМОВА
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Цены на жилье в Москве выросли на 0,4 процентаЦены на жилье в Москве выросли на 0,4 процентаФото: Евгения ГУСЕВА
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Цена на московские квартиры начала расти. По наблюдениям экспертов, с февраля стоимость некоторых объектов недвижимости увеличилась на 0,4 процента. В основном подорожание затронуло вторичный рынок. Новостройки пока удерживают стабильные показатели.

Теперь средняя цена за квадратный метр вторичного объекта недвижимости составляет 179,3 тысячи рублей за квадратный метр.

Сильнее всего прибавило в цене жилье в домах бизнес-класса. Ценник на такие квадратные метры в среднем составляет 25 миллионов рублей. За элитное жилье придется выложить около 46,55 миллионов рублей, а комфорт-класс обойдется покупателю в 19,9 миллионов рублей.

Дешевле всего обходится эконом-класс, но и тут покупателей ждет неприятный сюрприз. Учитывая повышение минимум на 0,4 процента средний ценник подобрался к 9 миллиона рублей, сообщает сайт argumenti.ru.

Сайт kp.ru писал, что в январе средняя цена, по которой собственники хотели сбыть свои квартиры на «вторичке» (без учета «новой Москвы»), составила 206,3 тыс. рублей за кв. м. Это самый высокий показатель за все время существования рынка жилья в столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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