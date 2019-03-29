2019-03-29T12:29:10+03:00
Звезды

В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца

В акции примут участие порядка 40 культурных учреждений
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Музеи Москвы будут работать бесплатно каждую третью неделю месяцаМузеи Москвы будут работать бесплатно каждую третью неделю месяцаФото: Дмитрий СМИРНОВ
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У любителей культурного досуга в Москве появится больше возможностей посетить музеи бесплатно. С апреля столичные культурные учреждения начнут пускать посетителей безвозмездно каждую третью неделю месяца.

Отметим, что сейчас у москвичей и гостей города есть возможность посещать музеи бесплатно каждое третье воскресенье месяца, однако с 1 апреля рамки акции расширяются и теперь вход в музеи будет сводным два раза в неделю. Каждое учреждение, участвующее в акции, выберет еще один дополнительный бесплатный день, передает телеканала «360».

Добавим, что некоторые музеи уже определились с днями участия в акции. Так, в пятницу третьей недели месяца можно будет бесплатно посетить 4 музея, а в воскресенье — 21.

Всего в акции примут участие порядка сорока специализированных учреждения. Среди них — Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Музей Москвы, Московский музей современного искусства, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

Первая такая неделя стартует 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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