В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца
У любителей культурного досуга в Москве появится больше возможностей посетить музеи бесплатно. С апреля столичные культурные учреждения начнут пускать посетителей безвозмездно каждую третью неделю месяца.
Отметим, что сейчас у москвичей и гостей города есть возможность посещать музеи бесплатно каждое третье воскресенье месяца, однако с 1 апреля рамки акции расширяются и теперь вход в музеи будет сводным два раза в неделю. Каждое учреждение, участвующее в акции, выберет еще один дополнительный бесплатный день, передает телеканала «360».
Добавим, что некоторые музеи уже определились с днями участия в акции. Так, в пятницу третьей недели месяца можно будет бесплатно посетить 4 музея, а в воскресенье — 21.
Всего в акции примут участие порядка сорока специализированных учреждения. Среди них — Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Музей Москвы, Московский музей современного искусства, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.
Первая такая неделя стартует 15 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU