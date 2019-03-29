Депутат и эколог Максим Шингаркин объявил о создании «Зеленой Москвы»
Инициативу депутата Госдумы поддержали единомышленники - телеведущий Тимофей Баженов и ученый Игорь Острецов
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На своей странице в Фейсбуке Максим Шингаркин призвал неравнодушных москвичей объединиться и бороться за свои экологические права.
«Зеленая Москва» будет информировать об экологических акциях и проводить озеленение дворов, реабилитацию московских водоёмов, организовывать раздельный сбор мусора, бороться с мусоросжигательными заводами и свалками.
«Вы можете записаться в волонтёры нашего экологического движения и внести свой вклад в улучшении экологической обстановки в Москве», - обратился к жителям города эколог.
ИСТОЧНИК KP.RU