2019-03-29T18:39:37+03:00
Общество

Депутат и эколог Максим Шингаркин объявил о создании «Зеленой Москвы»

Инициативу депутата Госдумы поддержали единомышленники - телеведущий Тимофей Баженов и ученый Игорь Острецов
Антон БАЛУЕВ
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На своей странице в Фейсбуке Максим Шингаркин призвал неравнодушных москвичей объединиться и бороться за свои экологические права.

«Зеленая Москва» будет информировать об экологических акциях и проводить озеленение дворов, реабилитацию московских водоёмов, организовывать раздельный сбор мусора, бороться с мусоросжигательными заводами и свалками.

«Вы можете записаться в волонтёры нашего экологического движения и внести свой вклад в улучшении экологической обстановки в Москве», - обратился к жителям города эколог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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