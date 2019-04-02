В Москве 20 апреля проведут юбилейный субботник

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-02T14:12:47+03:00

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В Москве пройдет субботник, посвященный первой общественной уборке территории, которая состоялась в апреле 1919 года. Мероприятие, запланированное на 20 число, поддержат 30 столичных парков.

Сообщается, что в субботнике столетней давности приняли участие порядка 15 тысяч человек. А в этом году москвичей на уборку приглашают музей-заповедник «Царицыно», Перовский парк, парк Победы на Поклонной горе и «Сокольники». Субботник пройдет под лозунгом «Чи100 в парке».

«Субботники в парках не ограничиваются просто уборкой территории и подготовкой к лету. Они соберут вместе всех, кто хочет сделать город чище, - неравнодушных горожан. А чтобы людей объединило не только общее дело, но и приятный отдых на природе, будет подготовлена особая развлекательная программа для людей всех возрастов и интересов во всех парках», - цитирует представителя пресс-службы «Мосгорпарка» РИАМО.

По его словам, к юбилею в городе подготовили развлекательные мероприятия: игры, конкурсы, мастер-классы, экскурсии. Так, в парке Победы гостей научат мастерить скворечники, а в Измайловском парке для посетителей проведут экологическую экскурсию, передает «Москва 24».

ИСТОЧНИК KP.RU