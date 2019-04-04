С 6 по 11 апреля на юго-востоке Москвы ограничат движение

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-04T13:26:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за строительства Некрасовской линии Московского метрополитена движение на юго-востоке города будет временно ограничено. О перекрытых участках водителей предупредят по электронным табло.

Сообщается, что с 6 по 11 апреля право проезда по выделенным полосам предоставят только общественному транспорту, а для такси проезд будет запрещен. Такие меры необходимы для того, чтобы сократить интервал движения городского транспорта для удобства пассажиров.

Ограничения движения в указанные дни будут действовать от Марксистского переулка до Таганской площади, на Таганской улице, на Волгоградском проспекте, в том числе на дублерах от улицы Люблинская до 54 дома в обоих направлениях. Кроме того, изменения коснутся Нижегородской улицы, Рязанского проспекта, Новорязанского шоссе, на площади Крестьянская Застава, пишет «Москва 24».

После завершения всех строительных работ на розовой ветке откроются станции "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка", передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU