Первые перелетные птицы вернулись в Москву после зимовки

СЕГОДНЯ 17:39 2019-04-08T17:39:01+03:00

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В Москву после зимовки возвращаются перелетные птицы. В регионе уже обосновались выпи, козодои и цапли. Об этом рассказал руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Машин.

«Начало апреля – самый разгар возврата перелетных птиц. К нам в Москву вернулись скворцы, дрозды практически в полном составе, перелетные утки. Практически вернулись цапли и редкие незаметные птицы – малая и большая выпь, козодои", – цитирует Мишина Москва 24.

Кроме того на юг Московской области из теплых краев начали возвращаться первые аисты. Мишин добавил, что эти птицы создают пару один раз и каждый год возвращаются в одно и то же место, в свое гнездо.

В Союзе охраны птиц России добавили, что к концу мая в московский регион прилетят и остальные пернатые, в том числе певчие пеночки, славки, воракушки, а также кукушки, соловьи и стрижи, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU