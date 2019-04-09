9 апреля стал самым теплым днем весны
Вторник, 9 апреля, стал самым теплым днем весны – 2019. К такому выводу пришли синоптики, которые ведут наблюдения за погодой в столице. Воздух прогрелся до 15,3 градусов. Такой показатель был зафиксирован на станции ВДНХ, что является нормой для мая, а не для апреля. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.
Максимальная температура была зафиксирована в 13.00. Возможно, к вечеру показатели скорректируют в большую сторону. Пока же самым теплым днем считалось 31 марта, когда воздух в столице прогрелся до +14,7 градуса.
Метеорологи отмечают, что сегодняшний рекорд не будет абсолютным, так как каждый день становится все теплее. Кстати, самое теплое 9 апреля было отмечено в 1975 году. Тогда температура воздуха прогрелась до 24 градусов, а самый холодный этот день был в 1881 году, тогда стоял мороз -15 градусов.
Завтрашний день будет чуть прохладнее, чем сегодня. Температура будет постепенно снижаться до воскресенья. К выходным будет не выше +10 градусов, пишет «Российская газета».
ИСТОЧНИК KP.RU