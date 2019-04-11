В московском метро тестируют камеры распознавания лиц

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-11T14:22:40+03:00

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В московском метро тестируют камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц. Об этом сообщил представитель пресс-службы столичного метрополитена.

«В Московском метрополитене давно тестируют камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц: пилотный проект был запущен в 2018 году. В рамках этого проекта были установлены дополнительные камеры в турникетной зоне станции метро «Октябрьское поле». Говорить о том, что такие камеры появятся на всех турникетах или о том, что они будут использоваться для оплаты проезда в метро – преждевременно», – цитирует сообщение представителя метрополитена РИАМО.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день камеры предназначены только для обеспечения безопасности. При этом окончательного решения о внедрении проекта на всей территории метрополитена пока нет. А список станций, на которых уже установлено оборудование, не разглашается из соображений безопасности, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU