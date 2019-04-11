2019-04-11T17:42:24+03:00
Происшествия

Футболист «Спартака» Гулиев сломал нос американцу

Спортсмен не сдержался во время дорожного конфликта
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Аяз Гулиев напал в Москве на американца. Фото: premierliga.ruАяз Гулиев напал в Москве на американца. Фото: premierliga.ru
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Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Аяз Гулиев сломал нос американцу. Инцидент произошел в Москве на улице Краснопрудная.

Сообщается, что на пешеходном переходе возле дома номер одиннадцать, Гулиев на своем «Мерседесе» задел иностранца. После чего выскочил из машины и набросился на него с кулаками. Американец по имени Майкл Коу Джон Эли попытался сбежать от агрессивного водителя, однако Аяз догнал его и несколько раз ударил.

«Бедолага не мог вымолвить ни слова, видимо, потому что он американец, не говорил по-русски. У пешехода все лицо было в крови, мы были в ужасе!» — цитирует слова очевидца сайт mk.ru.

Вскоре на место происшествия прибыли врачи и полиция. Оказалось, что у американца сломан нос, однако от госпитализации он отказался и поехал вместе со своим обидчиком в отделение полиции.

Отмечается, что спортсмен осознал свою вину, извинился перед пострадавшим и предложил ему оплатить моральный ущерб и все необходимые процедуры у врачей. После чего стороны помирились и американец забрал заявление, отметив, что к своему обидчику претензий не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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